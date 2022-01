Fabian e Lozano espulsi, giocano in campionato? Ecco cosa dice il regolamento (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Napoli termina in nove uomini la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina: espulsi Fabian Ruiz e Lozano, ma potranno giocare in Serie A. I due calciatori sono entrati nella seconda parte del secondo tempo, buttati nella mischia da Spalletti che ha ancora molti indisponibili. Il primo a farsi espellere è stato Lozano, per una bruttissima entrata ai danni di un calciatore della Fiorentina. La seconda espulsione è stata quella di Fabian Ruiz che ha dovuto spendere il secondo cartellino giallo, per fermare Ikoné lanciato a rete. Fabian e Lozano giocano in Serie A In tanti si stanno chiedendo se le espulsioni accumulate in Coppa Italia valgono anche per il campionato. La risposta è negativa. Quindi ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Napoli termina in nove uomini la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina:Ruiz e, ma potranno giocare in Serie A. I due calciatori sono entrati nella seconda parte del secondo tempo, buttati nella mischia da Spalletti che ha ancora molti indisponibili. Il primo a farsi espellere è stato, per una bruttissima entrata ai danni di un calciatore della Fiorentina. La secondaone è stata quella diRuiz che ha dovuto spendere il secondo cartellino giallo, per fermare Ikoné lanciato a rete.in Serie A In tanti si stanno chiedendo se leoni accumulate in Coppa Italia valgono anche per il. La risposta è negativa. Quindi ...

