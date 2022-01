ENEA e PoliTo: al via i test sul convertitore di onde marine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sfruttare il moto delle onde del mare per produrre energia. È questa l’idea alla base del progetto Pendulum Wave Energy Converter (PEWEC), il sistema low cost e innovativo che produce energia elettrica a partire dalle onde del Mediterraneo dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e del Politecnico di Torino, che ora annunciano di aver messo a punto la versione 2.0 e di aver dato il via ai test sul dispositivo.testato per la prima volta a Roma nel 2016, il PEWEC sfrutta le onde del Mediterraneo, che hanno la caratteristica di essere di piccola altezza e di bassa frequenza. Si tratta di un apparecchio galleggiante, simile a uno scafo di forma semicircolare che, ormeggiato in mare aperto, è in grado di produrre energia elettrica ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sfruttare il moto delledel mare per produrre energia. È questa l’idea alla base del progetto Pendulum Wave Energy Converter (PEWEC), il sistema low cost e innovativo che produce energia elettrica a partire dalledel Mediterraneo dell’(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e del Politecnico di Torino, che ora annunciano di aver messo a punto la versione 2.0 e di aver dato il via aisul dispositivo.ato per la prima volta a Roma nel 2016, il PEWEC sfrutta ledel Mediterraneo, che hanno la caratteristica di essere di piccola altezza e di bassa frequenza. Si tratta di un apparecchio galleggiante, simile a uno scafo di forma semicircolare che, ormeggiato in mare aperto, è in grado di produrre energia elettrica ...

