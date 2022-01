Covid: in Italia finito lo Zitromax, l'antibiotico più usato per la malattia (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'antibiotico Zitromax , il più utilizzato per i malati di Covid , da giorni non si trova più nelle farmacie Italiane. E neppure il generico. Secondo quanto si apprende mancherebbe la molecola ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L', il più utilizzato per i malati di, da giorni non si trova più nelle farmaciene. E neppure il generico. Secondo quanto si apprende mancherebbe la molecola ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record di contagi da Covid: sono 220.532 nelle ultime 24 ore, un numero mai registrato in Italia… - Adnkronos : 'L’#Italia è fra i 5 Paesi con record settimanale di casi #covid, sono oltre 1 mln” fa sapere l’Oms. #ultimora - sscnapoli : ?? @HirvingLozano70 negativo al Covid-19 ?? Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore! ?? #ForzaNapoliSempre - bossi_p : RT @TgLa7: #Covid_19 : finito in Italia antibiotico piu' usato per malattia. Scarseggia la molecola per lo Zitromax ed il generico - g_zerbato : RT @jimmomo: Manca in tutta Italia lo Zitromax, antibiotico fondamentale per le terapie domiciliari anti-Covid. Ma questo stato di emergenz… -