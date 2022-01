Calcio: ManUtd e dubbi CR7 'Tecnico ad interim non è situazione ideale' (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Non sono qui per giocarmi il 5° posto, i tifosi meritano altro", dice l'ex Juve MANCHESTER (INGHILTERRA) - Un vincente che non ha mai smesso di inseguire sogni e ambizioni. Trentasette anni il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Non sono qui per giocarmi il 5° posto, i tifosi meritano altro", dice l'ex Juve MANCHESTER (INGHILTERRA) - Un vincente che non ha mai smesso di inseguire sogni e ambizioni. Trentasette anni il ...

Advertising

acmilankaka2007 : RT @carlolaudisa: @acmilan: conto alla rovescia per #Bailly con il @ManUtd. #Gabbia aspetta il via libera entro il week-end. Oggi su ?? @G… - lellacmilan : RT @carlolaudisa: @acmilan: conto alla rovescia per #Bailly con il @ManUtd. #Gabbia aspetta il via libera entro il week-end. Oggi su ?? @G… - Giacomobacci2 : RT @carlolaudisa: @acmilan: conto alla rovescia per #Bailly con il @ManUtd. #Gabbia aspetta il via libera entro il week-end. Oggi su ?? @G… - EM1998_ : RT @carlolaudisa: @acmilan: conto alla rovescia per #Bailly con il @ManUtd. #Gabbia aspetta il via libera entro il week-end. Oggi su ?? @G… - IlBuonFabio : RT @carlolaudisa: @acmilan: conto alla rovescia per #Bailly con il @ManUtd. #Gabbia aspetta il via libera entro il week-end. Oggi su ?? @G… -