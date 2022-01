Calcio | la Supercoppa è l' evento più commentato di questa stagione televisiva

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Milano, 13 gen. - (Adnkronos) - La 34esima edizione dellaFrecciarossa, tramessa ieri su Canale 5 e vinta per la sesta volta dall'Inter, che ha battuto la Juventus, è stato l'TV piùsui social dellain corso. E' il risultato che emerge dal monitoraggio continuativo di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer intelligence, che monitora e misura quotidianamente il buzz generato dagli account di broadcaster, streaming providers e content producers nonché le principali federazioni, team e atleti a livello globale in termini di presenza e interazioni (engagement) sui social. La partita ha totalizzando 5 milioni di interazioni complessive sui social, di cui il 78% su Instagram (3,9 milioni), 12% su Facebook (570 mila) e il restante 10% ...

Momenti di tensione durante il finale dellaItaliana tra Inter e Juve. Allo scadere del secondo tempo supplementare i nerazzurri siglano il gol della vittoria con Sanchez, che beffa i bianconeri al 120esimo minuto. La gara termina 2 -......arriva però dieci minuti dopo quando De Sciglio frana su Dzeko regalando ai nerazzurri undi ...con tutta la panchina (compreso Inzaghi) che piomba in campo per la vittoria della. Alla ...Milano, 13 gen. - La 34esima edizione della Supercoppa Frecciarossa, tramessa ieri su Canale 5 e vinta per la sesta volta dall'Inter, che ha battuto la Juventus ...L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi di calcio: “Domani avremo la certificazioni da parte del CTS con il nuovo protocollo che ci ...