Al Quirinale serve qualcuno che sia un orgoglio per l’Italia, non una vergogna (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra pochi giorni verrà eletto il nuovo presidente della Repubblica italiana, il tredicesimo da quando la Repubblica stessa fu istituita. Era il 1946, come ben ricordano soprattutto coloro che, allora bambini e ragazzi, hanno vissuto di persona quei momenti e possono quindi testimoniare il passaggio epocale che tale evento rappresentò. Si tornava a essere un paese libero dopo il periodo nazi-fascista. A volte, sembra che ce ne siamo dimenticati. Soprattutto quando assistiamo a spettacoli indegni, in particolare all’interno delle istituzioni pubbliche nate grazie al sacrificio di molti. Come rilevato da padre Francesco Occhetta, gesuita e politologo, a poche settimane dal voto la tattica degli equilibri politici prevale sulla strategia di progetto, che invece dovrebbe essere riportata al centro del dibattito pubblico. È nei momenti difficili, come quello che stiamo vivendo adesso, che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra pochi giorni verrà eletto il nuovo presidente della Repubblica italiana, il tredicesimo da quando la Repubblica stessa fu istituita. Era il 1946, come ben ricordano soprattutto coloro che, allora bambini e ragazzi, hanno vissuto di persona quei momenti e possono quindi testimoniare il passaggio epocale che tale evento rappresentò. Si tornava a essere un paese libero dopo il periodo nazi-fascista. A volte, sembra che ce ne siamo dimenticati. Soprattutto quando assistiamo a spettacoli indegni, in particolare all’interno delle istituzioni pubbliche nate grazie al sacrificio di molti. Come rilevato da padre Francesco Occhetta, gesuita e politologo, a poche settimane dal voto la tattica degli equilibri politici prevale sulla strategia di progetto, che invece dovrebbe essere riportata al centro del dibattito pubblico. È nei momenti difficili, come quello che stiamo vivendo adesso, che, ...

