12 Gennaio 2022 – Le scuse di Boris Johnson per party a Downing Street in lockdown, ma continuano ad essere pretese le dimissioni. Ricerca Usa, con omicron rischio ricovero dimezzato. Somalia, metà dei bambini è malnutrito (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ministro inglese Boris Johnson ha ammesso in Parlamento la presenza ad una festa all’aperto in pieno lockdown. Johnson ha poi parlato di regole “tecnicamente non infrante” e di un evento “implicitamente di lavoro“. Le scuse non sono bastate a placare l’opposizione dei Labour e neppure parte dei Conservatori, che hanno partecipato ad un animato dibattito fino a chiedere le dimissioni del Primo Ministro. Ma lui ha invitato i colleghi ad aspettare con pazienza l’esito dell’indagine che Sue Gray. Una vasta Ricerca di studiosi americani su circa 70 mila pazienti positivi al Covid (non ancora verificato dai colleghi) ha dimostrato un rischio di ospedalizzazione e di decessi sostanzialmente ridotto con la variante omicron rispetto a quella ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ministro ingleseha ammesso in Parlamento la presenza ad una festa all’aperto in pienoha poi parlato di regole “tecnicamente non infrante” e di un evento “implicitamente di lavoro“. Lenon sono bastate a placare l’opposizione dei Labour e neppure parte dei Conservatori, che hanno partecipato ad un animato dibattito fino a chiedere ledel Primo Ministro. Ma lui ha invitato i colleghi ad aspettare con pazienza l’esito dell’indagine che Sue Gray. Una vastadi studiosi americani su circa 70 mila pazienti positivi al Covid (non ancora verificato dai colleghi) ha dimostrato undi ospedalizzazione e di decessi sostanzialmente ridotto con la varianterispetto a quella ...

