Venezia, Forte sempre più verso Benevento (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Venezia ha autorizzato Forte a svolgere le visite mediche con il Benevento: l’attaccante sempre più lontano dalla laguna Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante Francesco Forte del Venezia sarebbe sempre più lontano dai lagunari. La stessa società ha autorizzato al giocatore di poter svolgere le visite mediche con il Benevento. Un rinforzo importante per la Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilha autorizzatoa svolgere le visite mediche con il: l’attaccantepiù lontano dalla laguna Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante Francescodelsarebbepiù lontano dai lagunari. La stessa società ha autorizzato al giocatore di poter svolgere le visite mediche con il. Un rinforzo importante per la Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

realtimetvit : Attente care Queen, oggi a Venezia è previsto un forte temporale. ??? State guardando #DragRaceItalia su #RealTime… - CalcioNews24 : #Venezia, #Forte sempre più verso il #Benevento ?? - Emanuel72607325 : RT @NicoSchira: Il #Benevento ingaggia Francesco #Forte dal #Venezia per 1,5 milioni di euro. Domani la firma. Contratto fino al 2024 per i… - Pasquale89G : RT @NicoSchira: Il #Benevento ingaggia Francesco #Forte dal #Venezia per 1,5 milioni di euro. Domani la firma. Contratto fino al 2024 per i… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Il #Benevento ingaggia Francesco #Forte dal #Venezia per 1,5 milioni di euro. Domani la firma. Contratto fino al 2024 per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Forte Coppa Italia, Atalanta - Venezia 2 - 0: Muriel e Maehle trascinano i nerazzurri ... il Venezia cerca di costruire azioni ragionate partendo dalla difesa, ma nonostante il grande giropalla l' Atalanta si fa sentire forte con il suo pressing. Il primo colpo lo sferra Muriel con un ...

Veneziamania: immeritata sconfitta con annesso torto arbitrale però così ci si salva Commenta per primo Usciamo a testa alta. Da quel di Bergamo il Venezia esce più forte e consapevole dei propri mezzi. Oggi la squadra ha dato certezze a mister Zanetti che sa di poter contare su tutti i suoi uomini, titolari e non, per affrontare al meglio le ...

Venezia, Forte richiesto da un club di B Calciomercato.com Coppa Italia, Atalanta-Venezia 2-0: Muriel e Maehle trascinano i nerazzurri Due pali e due gol per la squadra di Gasperini che supera gli ottavi di finale contro un avversario sempre pericoloso ...

Venezia, Zanetti: "Clamoroso il fallo di mano di Muriel sul gol" BERGAMO-Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia con l'Atalanta: "Fino alla fine siamo rimasti in partita. Vediamo come sono ar ...

... ilcerca di costruire azioni ragionate partendo dalla difesa, ma nonostante il grande giropalla l' Atalanta si fa sentirecon il suo pressing. Il primo colpo lo sferra Muriel con un ...Commenta per primo Usciamo a testa alta. Da quel di Bergamo ilesce piùe consapevole dei propri mezzi. Oggi la squadra ha dato certezze a mister Zanetti che sa di poter contare su tutti i suoi uomini, titolari e non, per affrontare al meglio le ...Due pali e due gol per la squadra di Gasperini che supera gli ottavi di finale contro un avversario sempre pericoloso ...BERGAMO-Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, ha parlato così in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia con l'Atalanta: "Fino alla fine siamo rimasti in partita. Vediamo come sono ar ...