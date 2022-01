(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ex presidente dell’Inter Massimoha parlatoin programma questa sera e non solo Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, lo storico ex presidente dell’Inter, Massimo, ha parlato anche dell’atteso match di questa sera: INTER– «Sarà la solita partita difficile, ricca di tensione. I bianconeri hanno tutto per rimettere in sesto la stagione, mentre i nerazzurri sono in forma, entusiasti e belli da vedere. La partita di 90 minuti può dare qualsiasi esito, sarà certamente divertente. Speriamo non troppo nervosa». CHI PRENDEREBBEALL’INTER – «Un giocatore che ha grandi qualità e talento è Chiesa. Così come Dybala è sempre da prendere. Gli altri giocatori sono un po’ da scoprire». COVID – «La mia posizione è ...

Advertising

juventusfc : L'esordio da sogno di @MarioMandzukic9 e @PauDybala_JR ?? La settima Supercoppa Italiana ????… - juventusfc : Al via la conferenza stampa alla vigilia di #InterJuve, finale di #SupercoppaFrecciarossa ?????? ???????? su @JuventusTV… - juventusfc : Alle 12:30 Mister Allegri e @chiellini presentano la finale di #SupercoppaFrecciarossa ?? ?? ???????? su @JuventusTV ??… - zazoomblog : Supercoppa Italiana Moratti: «Non mi fido della Juve. Ecco in cosa spero» - #Supercoppa #Italiana #Moratti: #della - CalcioNews24 : #Moratti a poche ore dalla #Supercoppa -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

... Kalipè - a passo d'uomo , con Massimiliano Ossini, in onda dalle 21.25 su Rai 2 Zona bianca (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Calcio,2021 - Finale: ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Grande attesa per Inter Juve che assegnerà la: ecco le probabili formazioni scelte da Inzaghi e Allegri A poche ore dal match verità Inter Juve ecco le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due contendenti alla ...Stasera alle ore 20.00 andrà in scena la sfida tra Barcellona e Real Madrid, prima semifinale della Supercoppa spagnola 2022. La partita, così come tutta la competizione, si giocherà al King Fahd ...Ascolta la versione audio dell'articolo Del Piero sarà in tribuna a San Siro per la Supercoppa tra Inter e Juve: il messaggio della bandiera bianconera – VIDEO È il giorno di Inter Juve di Supercoppa.