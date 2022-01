Si denuda per farsi visitare dal medico, poi lo aggredisce: shock all’ospedale del Mare (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aggrediti verbalmente e fisicamente quasi ogni giorno mentre lavorano. È quanto accade negli ospedali napoletani, dove quotidianamente si verificano aggressioni ai danni di medici e personale sanitario. L’ultima violenza in ordine di tempo si è verificata all’ospedale del Mare di Napoli, dove un uomo prima si denuda allo scopo di farsi visitare dal medico di turno, e poi lo aggredisce. A rendere nota la vicenda, su Facebook, è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate“, che ha postato il VIDEO della vicenda: “Un paziente si denuda allo scopo di farsi visitare dal medico di turno. Quello che succede dopo è incommentabile! Che questo soggetto (tra ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aggrediti verbalmente e fisicamente quasi ogni giorno mentre lavorano. È quanto accade negli ospedali napoletani, dove quotidianamente si verificano aggressioni ai danni di medici e personale sanitario. L’ultima violenza in ordine di tempo si è verificatadeldi Napoli, dove un uomo prima siallo scopo didaldi turno, e poi lo. A rendere nota la vicenda, su Facebook, è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate“, che ha postato ildella vicenda: “Un paziente siallo scopo didaldi turno. Quello che succede dopo è incommentabile! Che questo soggetto (tra ...

anteprima24 : ** Si denuda per farsi visitare dal #Medico, poi lo aggredisce: shock all'ospedale del Mare (VIDEO) **… - _izze_ : Purtroppo minho che si denuda in dynamite sarà inarrivabile per me, però kibum dj ci arriva vicino - lizgrebel : BB sempre più corte ?? Seokjin che si denuda per dare fastidio nuovo mood preferito - blue_kys : RAGA MA ORA IMMAGINATE SE QUANDO VADO IO A VEDE GLI ATEEZ QUALCUNO SI DENUDA PIÙ DEL NECESSARIO IO STO PRENDENDO FU… - cocodrill3 : @LaVeritaWeb Detto da uno che per una punturina quasi si denuda e non è che sia uno bello spettacolo quale fiducia… -