Sergio Mattarella | ecco la sua casa dopo il Quirinale

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)la suail: dove andrà a vivere presidente della Repubblicala fine del suo incarico. Dove abiterà l’ormai ex-presidente della Repubblica alla fine del mandato (foto Alex Wong/Getty Images).Mancano ormai solamente poche settimane alla fine del mandato da presidente della Repubblica Italiana di, aldal 2015 e in carica quindi per ben sette anni. Mentre in molti si chiedono chi sarà il nuovo presidente della nostra Repubblica (con l’attuale premier Mario Draghi e Silvio Berlusconi tra i nomi più gettonati, almeno sul web)lascerà ilper ritornare a. ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid… Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato ad @AstroSamantha Cristoforetti il Tricolore da port… A proposito del Presidente della Repubblica… tutta da rileggere l'intervista al Presidente #Mattarella nel corso de…

Viva Mario Draghi, siamo fedeli a Silvio Berlusconi, meglio un bis di. Il centro recita a soggetto. Tra i principali partiti di governo e d'opposizione non c'è il regista e forse nemmeno il direttore della fotografia, figuriamoci nel marasma di sigle e ...Qui si deciderà se proseguire con il piano A a tutti i costi, oppure virare sull'unica alternativa possibile: convinceredi restare al Quirinale. La prima finestra si sta ...Passano i giorni e l'operazione Draghi al Quirinale si fa in salita. Alla vigilia di una riunione chiave il Pd pensa a un piano B. Per un bis ...Per l'elezione del presidente della Repubblica "si adotta lo schema del conclave: non si esce finché non si elegge il Papa". Francesco Clementi, ...