Programmi Tv mercoledì 12 gennaio 2022: ecco tutti i consigli di Velvet (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ecco i consigli di Velvet sul meglio da guardare in Tv. Sarà un appuntamento quotidiano sui Programmi Tv, ma ora vediamo cosa ci aspetta oggi mercoledì 12 gennaio 2022 Programmi Tv 12 gennaio Prime Time Rai1 – ORE 21:25 – Sei Mai stata sulla Luna?: Commedia-sentimentale 2015, con Raoul Bova Rai2 – ORE 21:20 – … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022)disul meglio da guardare in Tv. Sarà un appuntamento quotidiano suiTv, ma ora vediamo cosa ci aspetta oggi12Tv 12Prime Time Rai1 – ORE 21:25 – Sei Mai stata sulla Luna?: Commedia-sentimentale 2015, con Raoul Bova Rai2 – ORE 21:20 – … L'articolo proviene daGossip.

Advertising

PaoloBMb70 : Supercoppa Italiana: Inter - Juventus | 12 gennaio | 20.45 | Canale 5 | Super Guida TV - zazoomblog : Programmi TV di stasera mercoledì 12 gennaio 2022. Sul Monte Bianco Ossini ospita Niccolò Fabi e il figlio di Mike… - Max23Baldo69 : RT @RaiDue: ??Torna @AnnalisaBruchi con @Restart_Rai ?? L'appuntamento settimanale di #Rai2 con i protagonisti della vita economica italia… - AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 12 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda - iWebRadio : Programmi in Onda: Mercoledì 12 Gennaio 2022 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon (… -