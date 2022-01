Mark Forest: l'interprete di Ercole e Maciste morto a 89 anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mark Forest, attore noto per il ruolo dei forzuti nei peplum anni '50 - '60, è morto il 7 gennaio 2022 all'età di 89 anni. Mark Forest, attore italo-americano noto per aver interpretato Ercole e Maciste nei peplum della Hollywood anni '50 e '60, è morto il 7 gennaio 2022 a 89 anni. L'annuncio arriva dalla famiglia. Nato a Brooklyn in 1933, il vero nome di Mark Forest era Lou Degni. Giovanissimo, a soli 13 anni iniziò a praticare bodybuilding e pochi anni dopo un talent scout lo indirizzò a Hollywood per sostenere le audizioni per il ruolo di Tarzan. Forest non ottenne il ruolo, ma entrò a far parte del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022), attore noto per il ruolo dei forzuti nei peplum'50 - '60, èil 7 gennaio 2022 all'età di 89, attore italo-americano noto per aver interpretatonei peplum della Hollywood'50 e '60, èil 7 gennaio 2022 a 89. L'annuncio arriva dalla famiglia. Nato a Brooklyn in 1933, il vero nome diera Lou Degni. Giovanissimo, a soli 13iniziò a praticare bodybuilding e pochidopo un talent scout lo indirizzò a Hollywood per sostenere le audizioni per il ruolo di Tarzan.non ottenne il ruolo, ma entrò a far parte del ...

