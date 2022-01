L’olio perfetto per una frittura da manuale | sceglietelo bene

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se volete realizzare unada, non potete che utilizzare! Sì, ma qual è? Tutto si gioca su questo ingrediente che, grazie alle sue qualità peculiari, conferisce croccantezza e doratura al vostro piatto, mantenendo al contempo l’interno morbido e scioglievole. In realtà, sono molti quelli che si prestano allo scopo, in primis quello d’oliva che risulta ideale quando si saltano in padella le verdure o le carni dal taglio sottile, ma il suo punto di fumo è troppo basso per i fritti in pastella e il suo sapore tanto intenso da coprire eccessivamente le vostre ricette. Meglio optare per altri estratti vegetali! Curiose? Iniziamo!per unadanon ...