Il Quebec tassa i no vax, pesano sul sistema sanitario (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La provincia canadese del Quebec intende imporre una tassa ai non vaccinati contro il covid, a causa del peso che rappresentano per il sistema sanitario. “Stiamo lavorando su un contributo salute per gli adulti che rifiutano di vaccinarsi”, ha detto in conferenza stampa il premier del Quebec, Francois Legault, sottolineando che i no vax sono il 10% della popolazione ma occupano il 50% dei posti in terapia intensiva. “E’ una questione di equità perché queste persone pongono un pesante fardello sul nostro sistema sanitario. Ed è normale che la maggior parte della popolazione chieda che vi siano conseguenze”, ha detto il premier della provincia francofona. Non è chiaro quanto sarà l’importo della tassa per i no vax, che verrà implementata nelle prossime ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La provincia canadese delintende imporre unaai non vaccinati contro il covid, a causa del peso che rappresentano per il. “Stiamo lavorando su un contributo salute per gli adulti che rifiutano di vaccinarsi”, ha detto in conferenza stampa il premier del, Francois Legault, sottolineando che i no vax sono il 10% della popolazione ma occupano il 50% dei posti in terapia intensiva. “E’ una questione di equità perché queste persone pongono un pesante fardello sul nostro. Ed è normale che la maggior parte della popolazione chieda che vi siano conseguenze”, ha detto il premier della provincia francofona. Non è chiaro quanto sarà l’importo dellaper i no vax, che verrà implementata nelle prossime ...

Advertising

Kratos965 : La provincia canadese del Québec imporrà una tassa alle persone non vaccinate contro il coronavirus - Il Post Ques… - fabioferrero71 : RT @Open_gol: Il premier Legault: «Il vaccino è la chiave per combattere il virus. Chi lo rifiuta deve pagare» - GianandreaGorla : RT @autocostruttore: Il Quebec farà pagare una tassa addizionale ai cittadini non vaccinati - euronewsit : Québec: multe salate ai No-Vax Si tratta di una vera e propria tassa, introdotta dal governo locale per finanziare… - SandraMeireles2 : RT @byoblu: Una tassa speciale per i non vaccinati. Questa l'idea del governo del #Quebec in #Canada Dietro la misura la volontà di far pag… -