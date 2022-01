Harry Potter, Emma Watson spera venga realizzata un'altra reunion tra 20 anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Emma Watson è tornata a parlare della reunion di Harry Potter svelando il momento più emozionante e come si mantiene in contatto con gli amici e colleghi. Emma Watson ha parlato della reunion di Harry Potter rivelando che vorrebbe ne venisse realizzata un'altra tra 20 anni e svelando come le star mantengano tra di loro i rapporti durante l'anno. L'attrice ha realizzato l'evento speciale che le ha permesso di confrontarsi sull'esperienza vissuta con le sue co-star Rupert Grint e Daniel Radcliffe. In un'intervista rilasciata all'edizione britannica di Vogue, la star ha dichiarato: "Daniel e Rupert odiano entrambi WhatsApp e i telefoni in generale. Noi tre ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è tornata a parlare delladisvelando il momento più emozionante e come si mantiene in contatto con gli amici e colleghi.ha parlato delladirivelando che vorrebbe ne venisseun'tra 20e svelando come le star mantengano tra di loro i rapporti durante l'anno. L'attrice ha realizzato l'evento speciale che le ha permesso di confrontarsi sull'esperienza vissuta con le sue co-star Rupert Grint e Daniel Radcliffe. In un'intervista rilasciata all'edizione britca di Vogue, la star ha dichiarato: "Daniel e Rupert odiano entrambi WhatsApp e i telefoni in generale. Noi tre ...

