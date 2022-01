Giorgio Panariello ha un angelo custode | il video che sconvolge il web

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tale e Quale Show è tornato con lo spin-off Tali e Quali 2022.ha partecipato alla prima puntata in veste di giudice, insieme ad altre tre persone del mondo dello spettacolo andato in onda sabato 8 gennaio in prima serata su Rai 1. In uncondiviso su Instagram, il comico e attore ha mostrato il suo: ecco chi è. "Vi crederete che sono diventato un, no? Io ho dietro di me il mio" ha esorditonelpubblicato sui social media. Il comico, all'inizio del filmato, ha due ali dietro di sé. Ecco svelato il mistero:, infatti, spostandosi ha fatto spazio a Cristiano Malgioglio. Cantautore e noto personaggio televisivo, ...