Finalmente svelato dal Rover cinese il mistero del cubo sulla Luna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un intrigante oggetto a forma di cubo, avvistato sul lato più lontano della Luna, ha attirato l'attenzione degli scienziati cinesi. – curiosauro.itUn cubo spiato dal Rover Il Rover cinese Yutu 2 ha catturato immagini della struttura misteriosa da quasi 80 metri di distanza, mentre navigava attraverso il cratere Von Kármán nel bacino polo sud-Aitken sulla Luna. Gli scienziati cinesi hanno già reindirizzato il Rover per dare un'occhiata più da vicino, ma ci vorranno alcuni mesi prima che Yutu 2 raggiunga la bizzarra caratteristica Lunare. La forma è stata avvistata all'orizzonte a novembre del 2021 durante il 36 ° giorno Lunare della missione. L'oggetto è stato soprannominato la capanna misteriosa ...

