Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha: orari, programma, tv, streaming, favoriti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano solo tre frazioni al termine della Dakar 2022, l’evento raid più famoso ed estenuante al mondo che continua a regalarci emozioni. L’Arabia Saudita resta protagonista per la terza volta consecutiva di una manifestazione che come da tradizione apre la stagione agonistica per quanto riguarda il motorsport. Auto, moto, camion e quad si spostano da Wadi Ad Dawasir-Bisha, un percorso oltremodo interessante di 375 chilometri (384 di trasferimento). Quella odierna dovrebbe essere una delle speciali più veloci dell’intera corsa, la navigazione resterà in ogni caso importante. Bisha, così come Wadi Ad Dawasir, sarà cruciale visto che sarà l’ultima sede ad accogliere una competizione ad ‘anello‘. La cittadina araba sarà anche la partenza della frazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano solo tre frazioni al termine della, l’evento raid più famoso ed estenuante al mondo che continua a regalarci emozioni. L’Arabia Saudita resta protagonista per la terza volta consecutiva di una manifestazione che come da tradizione apre la stagione agonistica per quanto riguarda il motorsport. Auto, moto, camion e quad si spostano daAd, un percorso oltremodo interessante di 375 chilometri (384 di trasferimento). Quella odierna dovrebbe essere una delle speciali più veloci dell’intera corsa, la navigazione resterà in ogni caso importante., così comeAd, sarà cruciale visto che sarà l’ultima sede ad accogliere una competizione ad ‘anello‘. La cittadina araba sarà anche la partenza della frazione ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - Eurosport_IT : Certe volte basta così poco, bravo Danilo Petrucci ??? #Dakar2022 - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Dakar | Petrucci: 'Non capisco perché si fermi solo la mia moto') è stato pubblicato… - mmnjug : RT @dakar: Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ?? -