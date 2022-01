Covid Milano oggi, primario: “In terapia intensiva 80% no-vax” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Abbiamo 255 pazienti ricoverati in terapia intensiva, l’80% è no vax mentre fuori dalle terapie intensive il 50-60% dei posti letto è occupato da pazienti no vax”. A dirlo all’Adnkronos è Davide Chiumello, direttore terapia intensiva dell’ospedale San Paolo di Milano e direttore del dipartimento area critica dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano. La situazione al San Paolo, rimarca Chiumello “non è drammatica”. Il numero di accessi al pronto soccorso “è rimasta stabile negli ultimi tre giorni e attualmente ci sono 15 pazienti Covid e una quarantina di pazienti non Covid di bassa intensità di cura – spiega ancora -. oggi il collasso degli ospedali non si rischia più”. I pazienti non vaccinati in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Abbiamo 255 pazienti ricoverati in, l’80% è no vax mentre fuori dalle terapie intensive il 50-60% dei posti letto è occupato da pazienti no vax”. A dirlo all’Adnkronos è Davide Chiumello, direttoredell’ospedale San Paolo die direttore del dipartimento area critica dell’Asst Santi Paolo e Carlo di. La situazione al San Paolo, rimarca Chiumello “non è drammatica”. Il numero di accessi al pronto soccorso “è rimasta stabile negli ultimi tre giorni e attualmente ci sono 15 pazientie una quarantina di pazienti nondi bassa intensità di cura – spiega ancora -.il collasso degli ospedali non si rischia più”. I pazienti non vaccinati in...

