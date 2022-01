Concordia | De Falco | Tutti avrebbero potuto salvarsi | Schettino pensò al suo tornaconto

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non un mero momento celebrativo quello moderato da Anna Martini, giornalista di Intoscana.it, ma un incontro e un confronto per una rinnovata consapevolezza su quel che accadde. "Con l'Armadio ...

Advertising

infoitinterno : Costa Concordia, De Falco: “L’evacuazione doveva iniziare 15 minuti dopo incidente” - _DAGOSPIA_ : GREGORIO DE FALCO RICORDA: BASTAVANO 45 MINUTI PER EVITARE LA STRAGE ALLA COSTA CONCORDIA - SkyTG24 : Naufragio della Costa Concordia, il comandante de Falco a Sky TG24: 'Rifarei tutto'. VIDEO - infoitinterno : «La mia Concordia e la telefonata di De Falco a Schettino: ho fatto tutto per Dayana» - MarcoD82 : RT @Raiofficialnews: Su @RaiPlay il ricordo del drammatico naufragio della #CostaConcordia del #13gennaio 2012, raccontato dal comandante G… -

Ultime Notizie dalla rete : Concordia Falco

...della Toscana ha organizzato una mattinata di approfondimento in diretta streaming dal titolo 'Costa, per non dimenticare'. Hanno partecipato all'iniziativa il senatore Gregorio de, ...Dericorda che l'episodio del bimbo gli è stato raccontato dai nonni di Giuseppe che ha incontrato al Giglio in occasione del primo anniversario della tragedia della. De...Costa Concordia, dieci anni il naufragio: la telefonata Schettino - De Falco durante la quale disse: "Vada a bordo, ca**o" al comandante ...L’audio divenne virale nel periodo del tragico naufragio della nave da crociera avvenuto all’Isola del Giglio il 13 gennaio 2012 ...