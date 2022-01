AIIP | dimenticate il 5G | “Il futuro? E’ nel Wi-fi 6E” Ecco di cosa si tratta

Leggi su fmag

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’(Associazione Italiana Internet Provider) ha dato una scossa al sistema delle telecomunicazioni nostrano, proponendo l’immediata adozione del Wi-fi 6E “un sistema Wi-Fi con uno standard tecnico a disposizione di tutti con velocità molto superiori al 5G e applicabile sia nell’Internet of Things (IoT) che in ambito privato”. L’annuncio di questa mattina segna il passo di quella che potrebbe essere una nuova rivoluzione tecnologica: secondo l’, il Wi-Fi 6E permetterà una maggiore larghezza di banda con meno interferenze per gli utenti di tutti i giorni. “Il vero 5G, quello con antenne in ogni via collegate in fibra ottica – sottolinea il Presidente di, Giovanni Zorzoni – è una chimera: esclusione dei produttori cinesi, enormi costi infrastrutturali, mancanza di una killer-application (o “verticale” come si dice ...