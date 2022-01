Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2022 ore 17:15 (Di martedì 11 gennaio 2022) Viabilità DELL’11 GENNAIO 2022 ORE 17.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA CODE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PE RLA A24 Roma-TERAMO. SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA; RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA IN USCITA; FILE DUNQUE TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI PER CURIOSI IN CARREGGIATA INTERNA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: RISOLTO IL GUASTO ALLA STAZIONE GRANITI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. LINEA DUNQUE TORNATA REGOLARE DA erica terenzi E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)DELL’11 GENNAIOORE 17.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PE RLA A24-TERAMO. SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA; RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA IN USCITA; FILE DUNQUE TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO. INCOLONNAMENTI PER CURIOSI IN CARREGGIATA INTERNA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: RISOLTO IL GUASTO ALLA STAZIONE GRANITI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. LINEA DUNQUE TORNATA REGOLARE DA erica terenzi E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma 'Operazione di grande importanza per la viabilità'/Il cronoprogramma E' un' operazione di grande importanza per la viabilità provinciale e per i collegamenti tra la ...Monesi - Rio Bavera a Monesi di Triora 1.034.816 euro (progettista studio 1000 Infrastrutture di Roma) ...

Napoli, Confcommercio: rammarico esclusione da commissione su Lungomare "La questione della viabilità in via Partenope, per il suo carattere di asse strategico - spiega della Corte - produce effetti rilevantissimi sull'intera città e in particolare sull'accessibilità dei ...

