Trovati morti in un auto nel fiume Trebbia, quattro 20enni: si indaga

Tragedia nel Piacentino: quattro ragazzi di circa vent'anni, tre maschi e una femmina, sono stati trovati morti lungo l'argine del fiume Trebbia a Calendasco. I corpi dei quattro sono stati estratti ...

