Scuole chiuse fino a sabato a Salento

A Salento, invece, il sindaco Gabriele De Marco ha confermato la chiusura delle Scuole, dopo che il TAR ha sospeso l'ordinanza di De Luca: "poiché ' l'ordinanza di De Luca, in merito alla chiusura delle Scuole è stata annullata, io ho creduto bene di farla autonomamente. Per cui ho fatto ordinanza chiusura scuola dell'infanzia fino a sabato compreso", ha detto De Marco.

