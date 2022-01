Scuola, De Luca attacca Draghi: “Demagogico e sconcertante” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Ho trovato la conferenza stampa del Presidente del Consiglio per un verso sconcertante e per un altro Demagogico”. A parlare è il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al termine della votazione in consiglio regionale per eleggere i tre delegati che comporranno la platea dei Grandi Elettori che nomineranno il successore del Presidente Mattarella. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) “Ho trovato la conferenza stampa del Presidente del Consiglio per un versoe per un altro”. A parlare è il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, al termine della votazione in consiglio regionale per eleggere i tre delegati che comporranno la platea dei Grandi Elettori che nomineranno il successore del Presidente Mattarella. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilriformista : Da domani in #Campania si torna a #scuola - GiovaQuez : Governo pronto a impugnare l'ordinanza di De Luca sulla scuola #COVID19 - Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - manuilrospo : RT @BelpietroTweet: Bugie sulle terapie per difendere l’obbligo vaccinale proprio nel giorno in cui Spagna e Francia si allineano alla Gran… - AntoniniClaude : RT @LaVeritaWeb: Bugie sulle terapie per difendere l’obbligo vaccinale proprio nel giorno in cui Spagna e Francia si allineano alla Gran Br… -