Sassoli | Draghi | ' valori Ue non indistruttibili | Ue non lasci soli Paesi di frontiera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "voleva un'Europa capace di raggiungere risultati, anche immediati. Di proteggere i suoi cittadini, di promuovere il loro benessere, di aiutarli a costruire il proprio futuro.non ha mai smesso di rivendicare i risultati conseguiti in questi anni. Dall'accordo sulla Brexit, alle misure ambiziose a difesa dell'ambiente, alla lotta comune alla pandemia; Alla creazione del programma Next Generation EU e alla stesura dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. “Uno sforzo di programmazione straordinario” – lo ha definito – “al quale deve seguire una attuazione molto attenta nel rispetto delle priorità che abbiamo concordato insieme”. Per, questi sforzi devono avere come vero obbiettivo la costruzione di un'Europa sociale, attenta alle ...