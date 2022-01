Sassoli: Casellati, 'una delle più autorevoli figure stampa italiana' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "David Sassoli è stato una delle più autorevoli figure della stampa italiana. Un sensibile interprete e un intelligente narratore di molte pagine importanti della nostra storia recente". Lo ha affermato il presidente del Senato Elisabetta Casellati, ricordandone la figura all'inizio della seduta dell'Assemblea di palazzo Madama. "Instancabile -ha ricordato la seconda carica dello Stato- è stato il suo impegno al servizio della libertà di stampa e del diritto di cronaca; valori irrinunciabili per un'informazione libera da pregiudizi, preconcetti o vincoli ideologici. ?Una passione per il giornalismo di qualità che lo aveva portato a ricoprire molti prestigiosi incarichi nelle redazioni dei principali giornali e telegiornali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Davidè stato unapiùdella. Un sensibile interprete e un intelligente narratore di molte pagine importanti della nostra storia recente". Lo ha affermato il presidente del Senato Elisabetta, ricordandone la figura all'inizio della seduta dell'Assemblea di palazzo Madama. "Instancabile -ha ricordato la seconda carica dello Stato- è stato il suo impegno al servizio della libertà die del diritto di cronaca; valori irrinunciabili per un'informazione libera da pregiudizi, preconcetti o vincoli ideologici. ?Una passione per il giornalismo di qualità che lo aveva portato a ricoprire molti prestigiosi incarichi nelle redazioni dei principali giornali e telegiornali ...

