Roma, calci contro il portone della ex per riavere cellulare e bici: 32enne in manette (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – E' accaduto ieri nel primo pomeriggio in zona San Paolo. Un vicino di casa della vittima ha telefonato al 112 Nue, raccontando di aver udito le urla di un uomo mentre prendeva a calci una porta di un appartamento ubicato al 7^ piano. Gli agenti della Polizia di Stato dell'XI Distretto San Paolo, una volta arrivati sul posto, hanno ascoltato il testimone che ha riferito loro di aver udito urla e strani rumori provenire dal piano inferiore e, una volta sceso, di aver visto un uomo che inveiva nei confronti di una donna, chiusa all'interno dell'appartamento, chiedendole insistentemente di consegnargli il suo cellulare e la sua bici. I poliziotti, giunti davanti all'abitazione in questione, hanno accertato che a causa dei numerosi calci ricevuti, la porta era ...

