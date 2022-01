Psg: minacce di morte per Mbappé nella sua città natale (Di martedì 11 gennaio 2022) L’attaccante del Psg, Kylian Mbappé, è stato minacciato di morte a Bondy, sua città natale. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’attaccante francese, sarebbe stato preso di mira nel comune situato nel dipartimento della Senna-Saint-Denis nella regione dell’Ile-de-France. Una sua gigantografia infatti, inaugurata nel 2019 sul muro di un palazzo della città, è stata imbrattata con vernice rossa e una scritta molto minacciosa: ‘Mbappé tes mor’. Al momento però, non sembra che il tutto sia riferibile al mondo del pallone. Appena sotto infatti, altre minacce sono state mandate all’ex sindaco della città. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) L’attaccante del Psg, Kylian, è stato minacciato dia Bondy, sua. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’attaccante francese, sarebbe stato preso di mira nel comune situato nel dipartimento della Senna-Saint-Denisregione dell’Ile-de-France. Una sua gigantografia infatti, inaugurata nel 2019 sul muro di un palazzo della, è stata imbrattata con vernice rossa e una scritta molto minacciosa: ‘tes mor’. Al momento però, non sembra che il tutto sia riferibile al mondo del pallone. Appena sotto infatti, altresono state mandate all’ex sindaco della. SportFace.

