Napoli, oggi visita decisiva per Osimhen: due date per il rientro (Di martedì 11 gennaio 2022) L'attaccante del Napoli Osimhen sosterrà oggi la visita decisiva al volto. Due date per il rientro oggi è il giorno di Victor Osimhen in casa Napoli. L'attaccante è rientrato dalla Nigeria dopo esser guarito dal Covid e sosterrà la visita medica decisiva al volto per capire quando e se potrà tornare in campo. Se la Tac dovesse dare un buon esito, allora gli azzurri e Spalletti potranno sorridere e schierarlo con tanto di mascherina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono due le date per il possibile rientro. C'è uno spiraglio che Osimhen possa andare in panchina lunedì prossimo in casa del Bologna, più ...

