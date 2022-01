Morte David Sassoli il cordoglio del sindaco di Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 11 gennaio 2022) La Civica Amministrazione e la Città diesprimono dolore eper ladel Presidente del Parlamento europeo. Dapprima da giornalista, poi da esponente politico ne abbiamo sempre apprezzato l'umanità, la competenza, la passione civile.ha dato un importante contributo alla crescita democratica delle Istituzioni europee. Durante la pandemia si è impegnato a fondo per una strategia internazionale comune per debellare il morbo e sostenere la ripresa socio economica armonica di tutti gli stati membri. Nel suo indimenticabile ricordo continueremo a lavorare per l'Europa dei Diritti e della Solidarietà.