Maserati primo marchio italiano a competere in Formula E dal 2023 (Di martedì 11 gennaio 2022) MODENA (ITALPRESS) – Maserati ha annunciato il primo passo della sua strategia dedicata al motorsport e il debutto nell'ABB FIA Formula E World Championship nel 2023.Il Tridente è il primo marchio italiano a competere in Formula E. Il marchio italiano, storicamente legato alle alte prestazioni, sarà protagonista della prima serie di corse su strada al mondo interamente dedicata alle vetture elettriche.L'impegno di Maserati verso la mobilità sostenibile ora accelera con nuovo impulso sulla scia dell'alta velocità di Folgore, gamma completamente elettrificata. Tutti i nuovi modelli Maserati, tra cui Maserati Grecale, Maserati GranTurismo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) MODENA (ITALPRESS) –ha annunciato ilpasso della sua strategia dedicata al motorsport e il debutto nell'ABB FIAE World Championship nel.Il Tridente è ilinE. Il, storicamente legato alle alte prestazioni, sarà protagonista della prima serie di corse su strada al mondo interamente dedicata alle vetture elettriche.L'impegno diverso la mobilità sostenibile ora accelera con nuovo impulso sulla scia dell'alta velocità di Folgore, gamma completamente elettrificata. Tutti i nuovi modelli, tra cuiGrecale,GranTurismo, ...

