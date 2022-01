Kevin Dellino | appello ad Amadeus | a Sanremo un omaggio a Lucio Battisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival diche quest'anno giungerà alla sua 72' edizione e sarà condotta, per il terzo anno consecutivo, da, in veste anche di direttore artistico. L'evento si svolgerà in diretta televisiva su Rai Uno dal Teatro Ariston dal 1º al 5 Febbraio 2022. Nelle ultime settimane circola un accoratoda parte del responsabile di un progetto solidale proprio rivolto ade che riguarda la richiesta di unal grande artistain occasione del cinquantesimo anniversario de “il mio canto libero”. Stiamo parlando di, (40anni, Bari) presentatore e autore Pugliese, è stato anche inviato di Michele Cucuzza e Stefania Orlando per la trasmissione ...