Juventus, sfuma Vlahovic? A queste cifre non si può arrivare (Di martedì 11 gennaio 2022) La Juventus, per la prossima estate, vuole mettere le mani su Dusan Vlahovic; i bianconeri, però, devono fare attenzione ad un top club. Getty ImagesLa Juventus, nonostante i quattro gol realizzati a Roma, continua a dimostrare di avere un problema piuttosto serio per quanto riguarda le reti degli attaccanti. Kean, nella serata dell’Olimpico è stato un fantasma mentre Morata ha confermato di essere fondamentale per il tipo di gioco dei bianconeri ma manca terribilmente sotto porta (solo cinque i gol in questo campionato). Proprio per questo la società vuole mettere le mani su un centravanti che possa cambiare completamente le ambizioni di un club con l’obiettivo di tornare, il prima possibile, a lottare per lo scudetto. L’obiettivo numero uno resta Dusan Vlahovic ma bisogna fare attenzione alla concorrenza, specie di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 11 gennaio 2022) La, per la prossima estate, vuole mettere le mani su Dusan; i bianconeri, però, devono fare attenzione ad un top club. Getty ImagesLa, nonostante i quattro gol realizzati a Roma, continua a dimostrare di avere un problema piuttosto serio per quanto riguarda le reti degli attaccanti. Kean, nella serata dell’Olimpico è stato un fantasma mentre Morata ha confermato di essere fondamentale per il tipo di gioco dei bianconeri ma manca terribilmente sotto porta (solo cinque i gol in questo campionato). Proprio per questo la società vuole mettere le mani su un centravanti che possa cambiare completamente le ambizioni di un club con l’obiettivo di tornare, il prima possibile, a lottare per lo scudetto. L’obiettivo numero uno resta Dusanma bisogna fare attenzione alla concorrenza, specie di ...

Advertising

news24_inter : Sfuma definitivamente l'ipotesi #Digne ?? - gilnar76 : Calciomercato Juve LIVE: sfuma un obiettivo, caccia al sostituto di Chiesa ULTIME #Finoallafine #Forzajuve… - CalcioOggi : Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo: firma per l'Aston Villa - Juventus News 24 - Lorenzo__Latino : Sfuma il ritorno in Italia di Lucas #Digne . L’ex #Roma è in uscita dall’#Everton : piace a #Napoli , #Inter e… - gilnar76 : Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo: firma per l’Aston Villa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -