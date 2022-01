Advertising

ClaMarchisio8 : 1 - Quando lei ti dice che ha casa libera. 2 - Quando la Juve la ribalta con @mattia_desci ?????? Forza @juventusfc… - chiellini : Questo è il DNA Juve, non mollare MAI! Grandissima vittoria oggi all’Olimpico, ora sotto con la Supercoppa!… - romeoagresti : Alla #Juve piace molto #BrunoGuimaraes: contatto con il #Lione, pista difficile in quanto i francesi valutano il br… - newsjlive : ??- Alla #Juve piace molto Bruno Guimaraes: contatto con il #Lione, pista difficile in quanto i francesi valutano il… - sportli26181512 : Juve con Scamacca in pole, poi Azmoun o Martial. Nodo Dybala: meno soldi: Juve con Scamacca in pole, poi Azmoun o M… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve con

La strada maestra è piena di buche, di intoppi, ed evidentemente il grave infortunio di Federico Chiesa rende ancor più complicato questo viaggio invernale di mercato della. Le urgenze riguardano sempre più il fronte d'attacco. Così Allegri e Cherubini devono rimboccarsi le maniche per trovare le soluzioni migliori in una fase particolarmente delicata per il club ...Caporole, di origini leccesi, si è messo in mostra in questa prima parte di stagione19 ... Ad oggi incedibile, invece, Mario Prezioso, finito nel mirino dellaStabia. Nel Taranto, invece, l'...dopo uno scontro con il difensore della Roma Smalling. L'esito è drammatico e il numero 22 potrà tornare in campo non prima di 6 mesi. Una brutta tegola sia per la Juve ma anche per la Nazionale, ...Qui si rifà la Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sportnell'edizione odierna. Chiesa torna in estate: Allegri deve cambiare.