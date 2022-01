Industria | Intesa Sp | export distretti industriali a quota 97 mld +20 | 5% 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) (Adnkronos) - A livello territoriale si è messo in evidenza il Nord-Est (+4,8% la variazione rispetto ai primi nove mesi del 2019), dove si è registrato un progresso generalizzato, guidato per intensità dal Friuli-Venezia Giulia (+15,5%) e per aumento dei valori esportati da Emilia-Romagna (+727 milioni di euro) e Veneto (+693 milioni). Grazie all'andamento del terzo trimestre deilombardi (+11% la variazione rispetto allo stesso periodo del 2019), anche il Nord-Ovest ha superato i livelli pre-Covid (+1,6% nel confronto con i livelli dei primi nove mesi del 2019). I mercati in cui l'deiha registrato la crescita maggiore in valore sono stati la Germania (+929 milioni rispetto al periodo gennaio-settembre 2019), gli Stati Uniti (+685 milioni), la Cina (+557 milioni), l'Irlanda (+455 milioni) e la Polonia (+403 ...