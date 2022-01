GF Vip, Katia critica Manuel: «Non lo voglio guardare più neanche in faccia. Sembra diventato quasi cattivo» (Di martedì 11 gennaio 2022) Katia - US Endemol Shine Nella “lista nera” di Katia Ricciarelli c’è anche Manuel Bortuzzo. Subito dopo la puntata di ieri sera, nel corso di un dialogo con Soleil Sorge, la donna ha espresso infatti tutto il suo risentimento nei confronti del coinquilino, che ha addirittura apostrofato con il termine “cattivo“. Tutto è partito da Soleil, che ha spiegato a Katia la sua bizzarra visione della casa: “La verità è che ci sono delle persone che vogliono fare questa cosa del gruppo perché li rende più forti e poi ci sono altre persone, che siamo noi praticamente, che non ci basiamo su queste cose, che non chiediamo questo, che lasciamo tranquillamente la possibilità alle persone di essere, magari, amici e fare quello che vogliono. (…) Io sono arrivata a una realizzazione ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022)- US Endemol Shine Nella “lista nera” diRicciarelli c’è ancheBortuzzo. Subito dopo la puntata di ieri sera, nel corso di un dialogo con Soleil Sorge, la donna ha espresso infatti tutto il suo risentimento nei confronti del coinquilino, che ha addirittura apostrofato con il termine ““. Tutto è partito da Soleil, che ha spiegato ala sua bizzarra visione della casa: “La verità è che ci sono delle persone cheno fare questa cosa del gruppo perché li rende più forti e poi ci sono altre persone, che siamo noi praticamente, che non ci basiamo su queste cose, che non chiediamo questo, che lasciamo tranquillamente la possibilità alle persone di essere, magari, amici e fare quello cheno. (…) Io sono arrivata a una realizzazione ...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - guarluc : -GRANDE FRATELLO VIP - PUBBLICO SOVRANO ORA LA NOSTRA BANDIERA DIVENTA FEDERICA Una volta che siamo riusciti a f… - Emycaiazzo22 : RT @GrandeFratello: Alcuni Vip sono rimasti interdetti dal comportamento di Manuel... e le critiche non si fanno attendere! ?? #GFVIP https:… -