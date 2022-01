'Ferragnez in crisi'. Il gossip fa impazzire i social: cosa è successo fra Fedez e Chiara? 'Lui non indossa la fede' (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Leggo di crisi tra fedez e Chiara Ferragni - scrive un utente su Twitter - beh io non sono pronta a una possibile rottura né lo sarò mai, quindi ditemi che è uno scherzo'. E ancora: 'Ma in che senso ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 11 gennaio 2022) 'Leggo ditraFerragni - scrive un utente su Twitter - beh io non sono pronta a una possibile rottura né lo sarò mai, quindi ditemi che è uno scherzo'. E ancora: 'Ma in che senso ...

profondocringe : #ferragnez Aspetto solo le storie di Chiara e Fedez che smentiscono la crisi - aaririaannaa : RT @portamivialou: Fedez che entra su Twitter e scopre di essere in crisi con chiara: #ferragnez - cryyfuckinbaby : io sapendo che ho creato la crisi dei ferragnez su due piedi perchè le vibes erano off: - andreatifainter : @nicolatifamilan ho visto in tendenza #ferragnez che dicono che sono in crisi, tu che sei esperto cosa sai? - valeriafalcone_ : RT @adtoomuch: Io che entro su Twitter e leggo “possibile crisi coniugale tra i Ferragnez” -