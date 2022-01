DVB-T2: ecco i canali che verranno cancellati dal digitale terrestre (Di martedì 11 gennaio 2022) Il nuovo digitale terrestre è considerato dagli utenti croce e delizia, perché, oltre alle diverse novità, ha apportato anche spiacevoli notizie. Difatti, prima dello switch off al DVB T2 dovranno dire addio ulteriori canali, che lasceranno in via definitiva la programmazione. Questo a causa della riorganizzazione dei Multiplex. Vediamo insieme di quali canali si tratta nello specifico e quando saranno interrotte le loro trasmissioni. Manca davvero poco al passaggio ufficiale al digitale terrestre di seconda generazione e per tale motivo diverse emittenti televisive hanno optato per l’abbandono anticipato della piattaforma del DTT considerando il rilascio della banda 700 Mhz. La notizia, che riguarda appunto la conferma dell’addio di altri canali, è giunta per via ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Il nuovoè considerato dagli utenti croce e delizia, perché, oltre alle diverse novità, ha apportato anche spiacevoli notizie. Difatti, prima dello switch off al DVB T2 dovranno dire addio ulteriori, che lasceranno in via definitiva la programmazione. Questo a causa della riorganizzazione dei Multiplex. Vediamo insieme di qualisi tratta nello specifico e quando saranno interrotte le loro trasmissioni. Manca davvero poco al passaggio ufficiale aldi seconda generazione e per tale motivo diverse emittenti televisive hanno optato per l’abbandono anticipato della piattaforma del DTT considerando il rilascio della banda 700 Mhz. La notizia, che riguarda appunto la conferma dell’addio di altri, è giunta per via ...

Advertising

telefoninonet : Digitale terrestre: ecco i canali che scompariranno per sempre dal DVB T2 - VivaLowCost : ??Quale decoder compatibile con lo standard DVB T2 possiamo acquistare per non dover cambiare la TV? Ecco una selezi… - UPrezzo : ??Quale decoder compatibile con lo standard DVB T2 possiamo acquistare per non dover cambiare la TV? Ecco una selezi… - raffaelegi : ??Quale decoder compatibile con lo standard DVB T2 possiamo acquistare per non dover cambiare la TV? Ecco una selezi… - UPrezzo : ??Quale decoder compatibile con lo standard DVB T2 possiamo acquistare per non dover cambiare la TV? Ecco una selezi… -