Decreto Sostegni, in arrivo nuovi aiuti per le imprese: le prime ipotesi sui destinatari e sulle cifre (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche per il 2022 sarebbe prevista l’erogazione di ristori alle attività economiche che hanno sofferto in modo particolare il contraccolpo della pandemia da Covid. Ecco quali potrebbero essere i settori interessati e a quanto potrebbero ammontare gli aiuti da parte del Governo. In arrivo il nuovo Decreto Sostegni: chi saranno i destinatari I cosiddetti ristori, protagonisti dei Decreti Sostegni negli anni 2020 e 2021, sono erogazioni a fondo perduto da parte dello Stato ad alcune attività economiche particolarmente colpite dalle chiusure e della crisi dovuta alla pandemia. Si tratta quindi di fondi per cui non è prevista una restituzione, nemmeno in forma agevolata. In base alle ultime ipotesi, per il 2022 potrebbero essere stanziati 2.000.000.000€. Il nuovo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche per il 2022 sarebbe prevista l’erogazione di ristori alle attività economiche che hanno sofferto in modo particolare il contraccolpo della pandemia da Covid. Ecco quali potrebbero essere i settori interessati e a quanto potrebbero ammontare glida parte del Governo. Inil nuovo: chi saranno iI cosiddetti ristori, protagonisti dei Decretinegli anni 2020 e 2021, sono erogazioni a fondo perduto da parte dello Stato ad alcune attività economiche particolarmente colpite dalle chiusure e della crisi dovuta alla pandemia. Si tratta quindi di fondi per cui non è prevista una restituzione, nemmeno in forma agevolata. In base alle ultime, per il 2022 potrebbero essere stanziati 2.000.000.000€. Il nuovo ...

