David Sassoli, l'orrore a poche ore dalla morte: "Ma come si fa?" Lo sciacallaggio No vax non si placa nemmeno di fronte alle tragedie. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è morto questa notte a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario, eppure i No vax danno la colpa al vaccino. In particolare, è un post vergognoso a scatenare l'ira di Enrico Mentana. "Sassoli, ma i vaccini non proteggevano da conseguenze gravi? Sono tanto felice", si legge nel cinguettio di un utente Twitter. Immediata la replica del direttore del Tg di La7 che su Instagram si appella al colosso social: "Caro Twitter, cara polizia postale, mi aiutate a identificare questo ignobile essere, in modo da poterlo denunciare? Già che ci sei, caro Twitter, non sarebbe il caso di accompagnare all'uscita lui/lei e i 21 vigliacchi che hanno messo "mi ...

