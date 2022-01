Conti: «Voglio rimettermi in gioco, speravo di essere alla Samp da agosto» (Di martedì 11 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del neo blucerchiato Andrea Conti è felice di essere arrivato alla Sampdoria: le parole del nuovo acquisto al media ufficiale doriano. SENSAZIONI – «Le mie prime sensazioni sono positive, Genova è una città bellissima, con il mare. In estate vengo spesso qui e sono molto felice. Ero già stato accostato alla Sampdoria e speravo di venire già ad agosto. Ci sono stati dei problemi. È una grandissima piazza e non ho dubitato un secondo». VOGLIA – «Voglio rimettermi in gioco, non ho alcun tipo di problema a farlo. Spero di fare bene per meritarmi la conferma della società. Posso dare tanto, dopo gli ultimi anni non positivi ho voglia di rivalsa. Spero di essere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del neo blucerchiato Andreaè felice diarrivatodoria: le parole del nuovo acquisto al media ufficiale doriano. SENSAZIONI – «Le mie prime sensazioni sono positive, Genova è una città bellissima, con il mare. In estate vengo spesso qui e sono molto felice. Ero già stato accostatodoria edi venire già ad. Ci sono stati dei problemi. È una grandissima piazza e non ho dubitato un secondo». VOGLIA – «in, non ho alcun tipo di problema a farlo. Spero di fare bene per meritarmi la conferma della società. Posso dare tanto, dopo gli ultimi anni non positivi ho voglia di rivalsa. Spero di...

