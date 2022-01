Concordia | “Io | cronista | sulla nave che affondava fra grida | pianti | panico e corsa alle scialuppe…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 gennaio 2022) Un botto e poi il buio. Le urla e i, gli occhi sgranati della gente, la disperazione dei bambini, la sensazione che è finita, finita per sempre. Flashback che da dieci anni fanno parte della mia vita e soprattutto delle notti rendendole a volte insonni. Dieci anni eppure sembra adesso. E come sempre, nei giorni del ricordo, subentra il desiderio di eclissarsi, l’illusione di abbandonarsi all’oblio, per non parlarne e per non rivivere quella sofferenza profonda, intima, solitaria. E invece puntuale arriva la richiesta di un pezzo di ricordi per la mia agenzia Adnkronos, le interviste delle televisioni, i commenti alla radio. Doveva essere un 13 gennaio qualunque e invece è diventato l’anniversario del più grande naufragio della marineria italiana, quello della Costa: oltre 4.000 persone a bordo, me compresa, più di 100 feriti, 32 ...