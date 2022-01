Clamoroso Gf Vip, Nathaly Caldonazzo asfalta Soleil con una percentuale pazzesca. Ecco di quanto l’ha distaccata, Fan in delirio (Di martedì 11 gennaio 2022) Clamorosa sorpresa al GF Vip, Nathaly Caldonazzo è la preferita del pubblico contro Soleil e Carmen Russo. L’ex di Massimo Troisi ha vinto con un distacco netto rispetto alle altre due. La percentuale di coloro che hanno votato la Caldonazzo è infatti del 63,4% contro il 22,5% di Soleil e il 14,1% di Carmen Russo. Una sconfitta decisamente pesante per la Sorge che fino ad ora era sempre stata la preferita del pubblico a casa e stavolta non si aspettava certamente tale risultato. Nathaly da preferita è quindi immune al televoto e ha scelto Carmen da mandare direttamente in nomination a causa dello screzio avuto con lei per l’invito al matrimonio. Molti sul web hanno esultato per tale vittoria, per molti la scelta non era tra la Caldonazzo e la Sorge in ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022) Clamorosa sorpresa al GF Vip,è la preferita del pubblico controe Carmen Russo. L’ex di Massimo Troisi ha vinto con un distacco netto rispetto alle altre due. Ladi coloro che hanno votato laè infatti del 63,4% contro il 22,5% die il 14,1% di Carmen Russo. Una sconfitta decisamente pesante per la Sorge che fino ad ora era sempre stata la preferita del pubblico a casa e stavolta non si aspettava certamente tale risultato.da preferita è quindi immune al televoto e ha scelto Carmen da mandare direttamente in nomination a causa dello screzio avuto con lei per l’invito al matrimonio. Molti sul web hanno esultato per tale vittoria, per molti la scelta non era tra lae la Sorge in ...

