Charles Leclerc: "Nuove monoposto? Piuttosto complicate…"

Non è stato un Mondiale 2021 estremamente positivo per Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari non è riuscito ad incidere in modo prepotente nell'ultima stagione di Formula Uno. Nelle ultime gare, per altro, il numero sedici del Cavallino Rampante si è dovuto arrendere anche al compagno di squadra Carlos Sainz che è arrivato davanti a lui nella classifica generale dedicata ai piloti. Cambio di monoposto o meno, il 2022 dovrà essere l'anno della riscossa per il ferrarista. Sperando in una vettura, finalmente, competitiva.

Le parole di Charles Leclerc della Ferrari

Ecco cosa ha detto il pilota monegasco in relazione alle nuove monoposto che correranno il prossimo anno nel Mondiale 2022 di Formula Uno. Il corridore della Ferrari ha detto a chiare lettere ...

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc Brown: 'È solo questione di tempo prima che Sainz inizi a vincere' - FormulaPassion.it ... che non è dunque passato inosservato al Cavallino rampante , pronto a puntare tutto sul figlio d'arte del due volte iridato nei rally per sostituire Sebastian Vettel al fianco di Charles Leclerc. ...

Leclerc a mille all'ora: il fratellino Arthur confermato in F3 con l'italiana Prema La notizia era nell'aria, adesso è anche ufficiale. Arthur Leclerc, fratello del ferrarista Charles, resterà pilota della Prema in F3 anche nel 2022, come ha annunciato il team vicentino con una nota. Il 21enne monegasco rimane nella scuderia con la quale nel ...

Formula 3, Leclerc continua con Prema Per Arthur un'altra stagione in Formula 3 e con il team Prema. Prima dei test del prossimo marzo, cinque gare in Formula Regional Asia per il giovane della FDA ...

