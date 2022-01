Cartelle agli inquilini case popolari: è caos (Di martedì 11 gennaio 2022) Cartelle pazze agli inquilini delle case popolari e uffici comunali in tilt. Migliaia di contestazioni di morosità inviate da Aequa Roma agli assegnatari degli alloggi di proprietà del comune. In alcuni casi con contestazioni di morosità che risalgono a venti o trent’anni fa, senza nessuna specifica su cosa andrebbe pagato e perché, E’ accaduto per tutto il 2021 e continua anche nel 2022, e lo denuncia il sindacato Asia Usb della Capitale. Uno degli ultimi casi: chiesti 5.300 euro, per annualità 2018 e 2019 ad un inquilino che ha riconsegnato l’immobile nel 2017 e a cui viene contestato un debito del 2015, malgrado la società titolare certificava in una lettera che per quell’anno il dovuto fosse pari a zero. “Da Primavalle a Tor Bella Monaca e San Basilio, sono numerose le richieste ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022)pazzedellee uffici comunali in tilt. Migliaia di contestazioni di morosità inviate da Aequa Romaassegnatari degli alloggi di proprietà del comune. In alcuni casi con contestazioni di morosità che risalgono a venti o trent’anni fa, senza nessuna specifica su cosa andrebbe pagato e perché, E’ accaduto per tutto il 2021 e continua anche nel 2022, e lo denuncia il sindacato Asia Usb della Capitale. Uno degli ultimi casi: chiesti 5.300 euro, per annualità 2018 e 2019 ad un inquilino che ha riconsegnato l’immobile nel 2017 e a cui viene contestato un debito del 2015, malgrado la società titolare certificava in una lettera che per quell’anno il dovuto fosse pari a zero. “Da Primavalle a Tor Bella Monaca e San Basilio, sono numerose le richieste ...

