Anche i sindaci del alto e medio cilento sono per la Dad

A seguito della conferenza, dei sindaci della Comunità Montana del Tanagro – alto e medio Sele ed in considerazione dell'aumento dei contagi da Covid – 19 e delle conseguenze sulla ripresa delle attività scolastiche, ferma la validità dell'ordinanza sindacale n. ….del 09.01.2022 che ha disposto in via precauzionale la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di secondo grado fino al 15 gennaio 2022, verrà emanata una ulteriore e diversa ordinanza sindacale che disporrà la sospensione dell'attività didattica in presenza fino alla medesima data del 15 gennaio 2022, Anche per i servizi dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, presenti sul nostro territorio.

