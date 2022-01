WWE: In programma il cambio di titolo per Reigns vs. Rollins? (Di lunedì 10 gennaio 2022) La WWE ha finalmente dato inizio alla rivalità fra Seth Rollins e il WWE Universal Champion Roman Reigns durante lo scorso episodio di SmackDown, e ciononostante non è stato ancora programmato un match fra i due ex compagni di squadra. Secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, la compagnia starebbe non solo pianificando un incontro fra i due per il pay-per-view Royal Rumble, ma avrebbe in mente di concludere il lungo regno titolato di Roman proprio con Rollins. Le parole di Meltzer Meltzer ha detto: “Il piano originale per Day 1 era di far vincere il titolo WWE a Seth, e il titolo Universal a Brock. Ora, Lesnar è il campione WWE. Seth avrebbe dovuto difendere il titolo a WrestleMania e Roman avrebbe sfidato il campione WWE. Mi avevano detto che la ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 gennaio 2022) La WWE ha finalmente dato inizio alla rivalità fra Sethe il WWE Universal Champion Romandurante lo scorso episodio di SmackDown, e ciononostante non è stato ancorato un match fra i due ex compagni di squadra. Secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, la compagnia starebbe non solo pianificando un incontro fra i due per il pay-per-view Royal Rumble, ma avrebbe in mente di concludere il lungo regno titolato di Roman proprio con. Le parole di Meltzer Meltzer ha detto: “Il piano originale per Day 1 era di far vincere ilWWE a Seth, e ilUniversal a Brock. Ora, Lesnar è il campione WWE. Seth avrebbe dovuto difendere ila WrestleMania e Roman avrebbe sfidato il campione WWE. Mi avevano detto che la ...

