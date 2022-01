Traffico Roma del 10-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani a nord dicode sulla via Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria altezza aeroporto del file che ritroviamo sul percorso Urbano della A24 del raccordo anulare alla tangenziale est rallentamenti e code poi sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Casilina e doppia esterna tra Prenestina e Tiburtina qui anche per incidente da oggi lavori per il rifacimento della sede tranviaria nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea pertanto sostituita da bus e questo fino al 28 gennaio data prevista per la fine degli interventi e il trasporto pubblico da oggi torno a seguire i normali orari è proprio da oggi a causa dell’aumento dei contaggi scatta l’obbligo delle Green passerà forzato per utilizzare i mezzi pubblici tutti ...